Пономарёва (Лобушкина) Устинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Лобушкина) Устинья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 01.02.1892 и 01.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1863 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1893 и 1894 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.02.1892 и 01.02.1893

Отец: Лобушкин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1913

Муж: Пономарёв Иван Иванович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 2 бр (20 л)
Рождение ребёнка
31.12.1913

Сын: Пономарёв Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Пономарёв Иван Иванович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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