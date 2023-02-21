Пономарёв Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 01.02.1893 и 01.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.02.1893 и 01.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1913
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 2 бр (20 л)
Рождение ребёнка
31.12.1913
Мать ребёнка: Пономарёва Устинья Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно