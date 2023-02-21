Пономарёв Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 01.02.1893 и 01.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1892 и 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.02.1893 и 01.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1913

Жена: Пономарёва Устинья Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 2 бр (20 л)
Рождение ребёнка
31.12.1913

Сын: Пономарёв Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Устинья Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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