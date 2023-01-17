Лобушкин Ирадион Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобушкин Ирадион Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Лобушкин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1909

Дочь: Зоя Ирадионовна

Мать ребёнка: Лобушкина Клавдия Илларионовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Стефанида Ирадионовна

Мать ребёнка: Лобушкина Клавдия Илларионовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобушкина Клавдия Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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