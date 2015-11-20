Шабалина (Суханова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1934
Дата смерти20.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934
Рождение ребёнка
05.12.1957
Дочь: Стерлядева Марина Борисовна
Отец ребёнка: Шабалин Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.?
Дочь: Шабалина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Шабалин Борис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2015
Березники, город Березники, Пермский край