Шабалина (Суханова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Суханова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Богданович, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

06.11.1934

Дата смерти

20.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934

Отец: Суханов Алексей Петрович

Мать: Суханова Фёкла Степановна

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1957

Дочь: Стерлядева Марина Борисовна

Отец ребёнка: Шабалин Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.?

Дочь: Шабалина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Шабалин Борис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Борис Дмитриевич

Смерть
20.11.2015
Березники, город Березники, Пермский край
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