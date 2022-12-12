Суханов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Отец: не указан
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.1932
Дочь: Швецова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна
Рождение ребёнка
06.11.1934
Дочь: Шабалина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Семёнова Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно