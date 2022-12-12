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Суханов Алексей Петрович

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Место рождения

Круглый Рудник, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: не указан

Мать: Анна Алексеевна

Круглый Рудник, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1932

Дочь: Швецова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна

Рождение ребёнка
06.11.1934

Дочь: Шабалина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Семёнова Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Фёкла Степановна

Смерть
Неизвестно
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