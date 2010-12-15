Швецова (Суханова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1932
Дата смерти15.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932
Рождение ребёнка
04.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швецов Вениамин Петрович
Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швецов Вениамин Петрович
Смерть
15.12.2010
Пермь, Пермский, Пермский край