Швецова (Суханова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Суханова) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1932

Дата смерти

15.12.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932

Отец: Суханов Алексей Петрович

Мать: Суханова Фёкла Степановна

Рождение ребёнка
04.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов Вениамин Петрович

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов Вениамин Петрович

Смерть
15.12.2010
Пермь, Пермский, Пермский край
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