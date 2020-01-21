Швецов Вениамин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Вениамин Петрович

Швецов Вениамин Петрович

avatar

Место рождения

Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.07.1925

Дата смерти

21.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1925

Отец: Швецов Пётр Константинович

Мать: Швецова Екатерина Васильевна

Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Лидия Алексеевна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Лидия Алексеевна

Смерть
21.01.2020
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close