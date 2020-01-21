Швецов Вениамин Петрович
Место рождения
Дата рождения31.07.1925
Дата смерти21.01.2020
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1925
Рождение ребёнка
04.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Лидия Алексеевна
Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Лидия Алексеевна
Смерть
21.01.2020
Пермь, Пермский, Пермский край