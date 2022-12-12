Швецова (Некрасова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1925
Отец ребёнка: Швецов Пётр Константинович
Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.05.?
Сын: Водатурский Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Водатурский Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
16.06.?
Сын: Водатурский Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Водатурский Григорий Ипатович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край