Швецова (Некрасова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Некрасова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1925

Сын: Швецов Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Швецов Пётр Константинович

Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.05.?

Сын: Водатурский Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Водатурский Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
16.06.?

Сын: Водатурский Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Водатурский Григорий Ипатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Пётр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водатурский Григорий Ипатович

Смерть
Неизвестно
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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