Водатурский Григорий Ипатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодатурский Григорий Ипатович

Водатурский Григорий Ипатович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.?

Сын: Водатурский Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Швецова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
16.06.?

Сын: Водатурский Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Швецова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close