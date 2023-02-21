Водатурский Григорий Ипатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.?
Сын: Водатурский Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Швецова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
16.06.?
Сын: Водатурский Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Швецова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край