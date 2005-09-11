Суханова (Хомутова) Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Хомутова) Фёкла Степановна

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Место рождения

Круглый Рудник, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

07.10.1909

Дата смерти

11.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглый Рудник, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1932

Дочь: Швецова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Суханов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1934

Дочь: Шабалина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Суханов Алексей Петрович

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Семёнова Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Суханов Алексей Петрович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Алексей Петрович

Смерть
11.09.2005
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