Суханова (Хомутова) Фёкла Степановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1909
Дата смерти11.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1932
Дочь: Швецова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Суханов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1934
Дочь: Шабалина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Суханов Алексей Петрович
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Семёнова Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Суханов Алексей Петрович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2005