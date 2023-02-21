Шабалин Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1957
Дочь: Стерлядева Марина Борисовна
Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.12.?
Дочь: Шабалина Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно