Шабалин Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Борис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1957

Дочь: Стерлядева Марина Борисовна

Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.12.?

Дочь: Шабалина Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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