Стерлядева (Шабалина) Марина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерлядева (Шабалина) Марина Борисовна

Стерлядева (Шабалина) Марина Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957

Отец: Шабалин Борис Дмитриевич

Мать: Шабалина Валентина Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close