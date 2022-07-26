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Стерлядева (Шабалина) Марина Борисовна
Стерлядева (Шабалина) Марина Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1957
Пол
Женский
Отец
Шабалин Борис Дмитриевич
Мать
Шабалина (Суханова) Валентина Алексеевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Н+
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957
Отец:
Шабалин Борис Дмитриевич
Мать:
Шабалина Валентина Алексеевна
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