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Шабалина Ольга Борисовна
Шабалина Ольга Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.?
Пол
Женский
Отец
Шабалин Борис Дмитриевич
Мать
Шабалина (Суханова) Валентина Алексеевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Н+
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
11.12.?
Отец:
Шабалин Борис Дмитриевич
Мать:
Шабалина Валентина Алексеевна
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