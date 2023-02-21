Жгировский Иван Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1890
Дата смерти12.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1890
Рождение ребёнка
07.04.1921
Дочь: Неронская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна
Рождение ребёнка
14.06.1923
Дочь: Дубина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна
Рождение ребёнка
14.07.1925
Дочь: Галенчик Александра Ивановна
Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жгировский Александр Иванович
Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Манкевич Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна
Рождение ребёнка
04.12.1932
Сын: Жгировский Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1964
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus