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Жгировский Иван Ипполитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1890

Дата смерти

12.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1890

Отец: Жгировский Ипполит Казимирович

Мать: Жгировская Просковия

Рождение ребёнка
07.04.1921

Дочь: Неронская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
14.06.1923

Дочь: Дубина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
14.07.1925

Дочь: Галенчик Александра Ивановна

Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жгировский Александр Иванович

Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Манкевич Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
04.12.1932

Сын: Жгировский Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Жгировская Антонина Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1964
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus
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