Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1895
Дата смерти01.09.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895
Отец: Гриб Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1921
Дочь: Неронская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
14.06.1923
Дочь: Дубина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
14.07.1925
Дочь: Галенчик Александра Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жгировский Александр Иванович
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Манкевич Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
04.12.1932
Сын: Жгировский Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.09.1984
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus