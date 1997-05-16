Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1895

Дата смерти

01.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895

Отец: Гриб Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1921

Дочь: Неронская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
14.06.1923

Дочь: Дубина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
14.07.1925

Дочь: Галенчик Александра Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жгировский Александр Иванович

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Манкевич Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
04.12.1932

Сын: Жгировский Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.09.1984
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus
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