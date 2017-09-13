Жгировский Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1932
Дата смерти13.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
противотуберкулезный диспансер
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
медицинское училище
директор
Смерть
13.09.2017
Похороны
14.09.2017