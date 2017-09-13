Жгировский Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгировский Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1932

Дата смерти

13.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932

Отец: Жгировский Иван Ипполитович

Мать: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
противотуберкулезный диспансер
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
медицинское училище
директор
Смерть
13.09.2017
Похороны
14.09.2017
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