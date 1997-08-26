Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1923

Дата смерти

26.08.1997

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1923

Отец: Жгировский Иван Ипполитович

Мать: Жгировская Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Дубин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель биологии в гп Мачулищи
Смерть
26.08.1997
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus
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