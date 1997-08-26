Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1923
Дата смерти26.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1923
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель биологии в гп Мачулищи
Смерть
26.08.1997
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus