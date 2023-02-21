Гриб Емельян Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Жгировская Антонина Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Гриб Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Суходольская Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно