Гриб Емельян Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб Емельян Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Жгировская Антонина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Гриб Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Суходольская Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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