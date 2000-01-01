Жгировская Просковия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгировская Просковия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1886 г.р.
1890 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Жгировский Александр Ипполитович

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
24.06.1890

Сын: Жгировский Иван Ипполитович

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Феня Ипполитовна

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus
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