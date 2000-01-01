Жгировская Просковия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1886
Сын: Жгировский Александр Ипполитович
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Рождение ребёнка
24.06.1890
Сын: Жгировский Иван Ипполитович
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: Феня Ипполитовна
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906
Похороны
Неизвестно
Dergai, Minsk Region Belarus