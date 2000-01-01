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Жгировский Александр Ипполитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1886

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

1916 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886

Отец: Жгировский Ипполит Казимирович

Мать: Жгировская Просковия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жгировский Иван Александрович

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Стринкевич Виктория Александровна

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1958
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