Жгировская Казимира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгировская Казимира Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жгировский Иван Александрович

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Стринкевич Виктория Александровна

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965
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