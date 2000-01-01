Жгировская Казимира Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Жгировский Иван Александрович
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Стринкевич Виктория Александровна
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965