Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горемыкин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Горемыкин Иван Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0027.jpg
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Горемыкин Филимон Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0102.jpg
Рождение ребёнка
10.03.1908
Сын: Горемыкин Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00222.jpg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горемыкин Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно