Горемыкин Георгий (Егор) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

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Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горемыкин Петр

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Горемыкин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0027.jpg
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Горемыкин Филимон Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0102.jpg
Рождение ребёнка
10.03.1908

Сын: Горемыкин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00222.jpg
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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