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Горемыкин Иван Георгиевич

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1900

Отец: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Мать: Горемыкина Евдокия Степановна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0027.jpg
Место жительства
1916
Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/dbe8282a-8aef-4e3a-ba25-da3ea70dccd6/143 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №42, стр. 143
Смерть
Неизвестно
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