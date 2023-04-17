Горемыкина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
28.08.1898 ст.
Сын: Горемыкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0105.jpg
Место жительства
1898
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Горемыкин Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0027.jpg
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Горемыкин Филимон Георгиевич
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0102.jpg
Рождение ребёнка
10.03.1908
Сын: Горемыкин Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/222 https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00222.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно