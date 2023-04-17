Горемыкина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1898 ст.

Сын: Горемыкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0105.jpg
Место жительства
1898
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Горемыкин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0027.jpg
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Горемыкин Филимон Георгиевич

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0102.jpg
Рождение ребёнка
10.03.1908

Сын: Горемыкин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/222 https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00222.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Смерть
Неизвестно
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