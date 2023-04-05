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Горемыкин Алексей Георгиевич

Место рождения

Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии

Дата рождения

10.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908

Отец: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Мать: не указана

Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
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Смерть
Неизвестно