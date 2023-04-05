Горемыкин Алексей Георгиевич
Место рожденияЛавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
Дата рождения10.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908
Отец: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
Мать: не указана
Лавинская деревня Конторской волости Канского уезда Енисейской губернии
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Смерть
Неизвестно