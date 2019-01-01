село Конторка, село Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Конторка

Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
681Конторское (Конторка), с. каз.при рч. Бирюсе.14013942178160Церковь православная 1. Перевоз.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Конторская волость
1005Конторское, с., на рч. Конторке; церк. Николаевская [1]; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; каз. в. л. № 68; хлеб.-з. маг.4119670

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Енисейская губерния, Канский округ, Конторская волость
село Конторское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тайшетский район
762571Конторкасело56°02'97°52'O-47-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Половино-Черемховское сельское поселение
25636434126с Конторкасело
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