Горемыкина (Белоусова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Белоусова) Анисия Ивановна

Место рождения

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область

Дата рождения

После 1835

Дата смерти

24.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1835

Отец: Белоусов Иван Данилович

Мать: Белоусова Варвара Агаповна

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович

Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
02.05.1860 ст.

Муж: Горемыкин Петр Васильевич

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248744065&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694, Оп.1, Д.1166 Изображение №: 37
Рождение ребёнка
?.01.1863

Сын: Горемыкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1206 Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248746454&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1865

Сын: Горемыкин Илья Петрович

Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горемыкин Федосей Петрович

Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Сучков Иосиф Степанович https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0030.jpg
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Дочь: Сучкова (Горемыкина) Акулина (Акилина) Петровна

Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
24.04.1916
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1988, стр. 165 https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/165

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