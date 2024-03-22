Горемыкина (Белоусова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1835
Дата смерти24.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горемыкин Георгий (Егор) Петрович
Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич
Бракосочетание
02.05.1860 ст.
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248744065&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694, Оп.1, Д.1166 Изображение №: 37
Рождение ребёнка
?.01.1863
Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1206 Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248746454&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горемыкин Федосей Петрович
Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич
Сучков Иосиф Степанович https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0030.jpg
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Дочь: Сучкова (Горемыкина) Акулина (Акилина) Петровна
Отец ребёнка: Горемыкин Петр Васильевич
Смерть
24.04.1916
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1988, стр. 165 https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/165