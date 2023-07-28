Горемыкин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Павел Петрович

Горемыкин Павел Петрович

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горемыкин Петр

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Безруких Ирина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.

Сын: Горемыкин Никон Павлович

Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Захаровна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0013.jpg
Место жительства
1897
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Захаровна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0182.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Александр https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0159.jpg