Горемыкин Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горемыкин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Безруких Ирина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Захаровна
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0013.jpg
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Захаровна
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0182.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Александр https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0159.jpg