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Горемыкин Никон Павлович

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

18.03.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1818

Жена: Горемыкина Вера Михайловна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0268.jpg
Рождение
18.03.1895 ст.

Отец: Горемыкин Павел Петрович

Мать: Горемыкина Ксения Захаровна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0013.jpg
Рождение ребёнка
02.01.1919

Дочь: Нина Никоновна

Мать ребёнка: Горемыкина Вера Михайловна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0264.jpg
Место жительства
1919
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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