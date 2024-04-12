Горемыкин Никон Павлович
Место рождения
Дата рождения18.03.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1818
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0268.jpg
Рождение
18.03.1895 ст.
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Рождение ребёнка
02.01.1919
Дочь: Нина Никоновна
Мать ребёнка: Горемыкина Вера Михайловна
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0264.jpg
Место жительства
1919
Смерть
Неизвестно