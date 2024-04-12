Горемыкина (Кутлина) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1818
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Место жительства
1918
Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.01.1919
Дочь: Нина Никоновна
Отец ребёнка: Горемыкин Никон Павлович
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0264.jpg
Смерть
Неизвестно