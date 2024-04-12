Горемыкина (Кутлина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Кутлина) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1818

Муж: Горемыкин Никон Павлович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0268.jpg
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1918
Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.01.1919

Дочь: Нина Никоновна

Отец ребёнка: Горемыкин Никон Павлович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0264.jpg
Смерть
Неизвестно
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