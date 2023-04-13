Горемыкина Ксения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.
Отец ребёнка: Горемыкин Павел Петрович
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0013.jpg
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Горемыкин Павел Петрович
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0182.jpg
Место жительства
1902
Бракосочетание
Неизвестно