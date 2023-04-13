Горемыкина Ксения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина Ксения Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.

Сын: Горемыкин Никон Павлович

Отец ребёнка: Горемыкин Павел Петрович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0013.jpg
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Горемыкин Павел Петрович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0182.jpg
Место жительства
1902
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Павел Петрович

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