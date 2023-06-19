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Горемыкин Федосей Петрович

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
1871

Отец: Горемыкин Петр

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Сучков Иосиф Степанович https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0030.jpg
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Жена: Горемыкина Гликерия Павловна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0119.jpg