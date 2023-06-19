Горемыкин Федосей Петрович
Место рождения
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Горемыкин Петр
Мать: не указана
Сучков Иосиф Степанович https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0030.jpg
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0119.jpg