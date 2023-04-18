Горемыкина (Горинская) Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Горинская) Гликерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Муж: Горемыкин Федосей Петрович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0119.jpg
Место жительства
1898
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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