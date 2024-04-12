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Горемыкин Илья Петрович

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

05.12.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Горемыкин Петр Васильевич

Мать: Горемыкина Анисия Ивановна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1900
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0008.jpg
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Горемыкин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Горемыкина Анастасия Андроновна (Антоновна?)

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0219.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Анастасия Андроновна (Антоновна?)

Смерть
05.12.1903 ст.
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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