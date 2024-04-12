Горемыкин Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти05.12.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Место жительства
1900
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0008.jpg
Рождение ребёнка
07.11.1903
Мать ребёнка: Горемыкина Анастасия Андроновна (Антоновна?)
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0219.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1903 ст.