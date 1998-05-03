Шуркина (Дубровская) Екатерина
Место рождения
Дата рождения07.10.1911
Дата смерти03.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1911
Отец: Дубровский Николай
Мать: Дубровская Ольга
Бракосочетание
?.04.1936
Муж: Васильев Владимир
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Лев
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Бракосочетание
1939
Муж: Шуркин Кирилл
Рождение ребёнка
13.06.1946
Сын: Шуркин Александр
Отец ребёнка: Шуркин Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуркин Кирилл
Смерть
03.05.1998
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, СПб