Шуркина (Дубровская) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуркина (Дубровская) Екатерина

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Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.10.1911

Дата смерти

03.05.1998

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1909 г.р.
1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1911

Отец: Дубровский Николай

Мать: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
?.04.1936

Муж: Васильев Владимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Лев

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1939

Муж: Шуркин Кирилл

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1946

Сын: Шуркин Александр

Отец ребёнка: Шуркин Кирилл

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуркин Кирилл

Смерть
03.05.1998
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище, СПб
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