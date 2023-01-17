Васильев Владимир
Место рождения
Дата рождения15.05.1909
Дата смерти04.11.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.04.1936
Жена: Шуркина Екатерина
Смерть
04.11.1936
Медвежья Гора, (урочище Сандармох)
Причина смерти: Расстрел
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Лев
Мать ребёнка: Шуркина Екатерина
Похороны
Неизвестно
Сандармох, Карелия