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Васильев Владимир

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

15.05.1909

Дата смерти

04.11.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
?.04.1936

Жена: Шуркина Екатерина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.11.1936
Медвежья Гора, (урочище Сандармох)
Причина смерти: Расстрел
Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Лев

Мать ребёнка: Шуркина Екатерина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Сандармох, Карелия
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