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Дубровский Николай

Место рождения

Тверская губерния, Россия

Дата рождения

1875

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Дубровский Александр

Мать: Дубровская Мария

Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дубровский Николай

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Шуркина Екатерина

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дубровский Михаил

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.10.1916

Сын: Дубровский Сергей

Мать ребёнка: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1920
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Несчастный случай
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