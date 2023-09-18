Дубровский Николай
Место рожденияТверская губерния, Россия
Дата рождения1875
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Дубровский Александр
Мать: Дубровская Мария
Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дубровский Николай
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Шуркина Екатерина
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дубровский Михаил
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Рождение ребёнка
08.10.1916
Сын: Дубровский Сергей
Мать ребёнка: Дубровская Ольга
Смерть
1920
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Несчастный случай