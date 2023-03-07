Дубровская (Николаева) Ольга
Место рождения
Дата рождения?.01.1875
Дата смерти31.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Шуркина Екатерина
Отец ребёнка: Дубровский Николай
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
31.10.1956
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, СПб