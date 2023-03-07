Дубровская (Николаева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Николаева) Ольга

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

?.01.1875

Дата смерти

31.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Шуркина Екатерина

Отец ребёнка: Дубровский Николай

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
31.10.1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище, СПб
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