Дубровский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровский Сергей

Дубровский Сергей

Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.10.1916

Дата смерти

?.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1916

Отец: Дубровский Николай

Мать: Дубровская Ольга

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1947

Жена: Дубровская Вера

Ленинград, Россия
Рождение ребёнка
09.11.1948

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Дубровская Вера

Ленинград, Россия
Смерть
?.11.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, СПб, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close