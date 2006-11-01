Дубровский Сергей
Место рождения
Дата рождения08.10.1916
Дата смерти?.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1916
Отец: Дубровский Николай
Мать: Дубровская Ольга
Бракосочетание
1947
Жена: Дубровская Вера
Ленинград, Россия
Рождение ребёнка
09.11.1948
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Дубровская Вера
Ленинград, Россия
Смерть
?.11.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, СПб, Россия