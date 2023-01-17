Шуркин Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуркин Кирилл

Шуркин Кирилл

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.04.1913

Дата смерти

03.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1913

Отец: Шуркин Александр

Мать: Шуркина Елена

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1939

Жена: Шуркина Екатерина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1946

Сын: Шуркин Александр

Мать ребёнка: Шуркина Екатерина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуркина Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
geologist
Смерть
03.03.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище, СПб
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close