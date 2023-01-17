Шуркин Кирилл
Место рождения
Дата рождения01.04.1913
Дата смерти03.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1913
Отец: Шуркин Александр
Мать: Шуркина Елена
Бракосочетание
1939
Жена: Шуркина Екатерина
Рождение ребёнка
13.06.1946
Сын: Шуркин Александр
Мать ребёнка: Шуркина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шуркина Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
geologist
Смерть
03.03.1994
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, СПб