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Пухов Федор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

24.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пухов Филипп Гаврилович

Мать: Пухова Мария Родионовна

Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Пухов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1874

Дочь: Кончина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1877

Сын: Пухов Василий Федорович

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
05.03.1880

Дочь: Пухова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
30.05.1881

Дочь: Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1884

Сын: Пухов Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: Дакина Анфиса Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1889

Дочь: Галанина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
23.12.1892

Дочь: Пухова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Пухов Николай Федорович

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Феодосия Алексеевна

Смерть
24.03.1917
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