Пухов Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти24.03.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пухов Филипп Гаврилович
Мать: Пухова Мария Родионовна
Рождение ребёнка
01.10.1872
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1874
Дочь: Кончина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1877
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.03.1880
Дочь: Пухова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1881
Дочь: Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1884
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Дакина Анфиса Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1889
Дочь: Галанина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.12.1892
Дочь: Пухова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.04.1895
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пухова Феодосия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1917