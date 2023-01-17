Пухова (Кузьмина) Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПухова (Кузьмина) Феодосия Алексеевна

Пухова (Кузьмина) Феодосия Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1852

Дата смерти

19.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Пухов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
07.11.1874

Дочь: Кончина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
06.03.1877

Сын: Пухов Василий Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
05.03.1880

Дочь: Пухова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
30.05.1881

Дочь: Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
23.04.1884

Сын: Пухов Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: Дакина Анфиса Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
07.08.1889

Дочь: Галанина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
23.12.1892

Дочь: Пухова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Пухов Николай Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Федор Филиппович

Смерть
19.04.1900
Причина смерти: от рака
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close