Пухова (Кузьмина) Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1852
Дата смерти19.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1872
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
07.11.1874
Дочь: Кончина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
06.03.1877
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
05.03.1880
Дочь: Пухова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
30.05.1881
Дочь: Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
23.04.1884
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Дакина Анфиса Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
07.08.1889
Дочь: Галанина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
23.12.1892
Дочь: Пухова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
08.04.1895
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1900
Причина смерти: от рака