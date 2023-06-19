Галанина (Пухова) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1889
Дата смертиПосле 1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1889
Отец: Пухов Федор Филиппович
Бракосочетание
30.01.1909
Рождение ребёнка
11.09.1911
Сын: Галанин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
18.10.1912
Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.01.1915
Сын: Галанин Валериан (Валентин) Николаевич
Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
30.05.1917
Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Галанин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Галанин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич
Смерть
После 1949