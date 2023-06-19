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Галанина (Пухова) Александра Федоровна

Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

07.08.1889

Дата смерти

После 1949

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1889

Отец: Пухов Федор Филиппович

Мать: Пухова Феодосия Алексеевна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Галанин Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Галанин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Галанин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.01.1915

Сын: Галанин Валериан (Валентин) Николаевич

Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
30.05.1917

Сын: Галанин Гурий Николаевич

Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Галанин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Галанин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Галанин Николай Геннадьевич

Смерть
После 1949