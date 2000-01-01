Кончина (Пухова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пухов Федор Филиппович
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Сын: Кончин Федор Александрович
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович