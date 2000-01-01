Кончина (Пухова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончина (Пухова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1874

Отец: Пухов Федор Филиппович

Мать: Пухова Феодосия Алексеевна

Бракосочетание
23.01.1895

Муж: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1896

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1899

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Кончин Федор Александрович

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1911

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1912

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1916

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1917

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Кончин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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