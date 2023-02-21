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Пухов Иоанн Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1884

Отец: Пухов Федор Филиппович

Мать: Пухова Феодосия Алексеевна

Бракосочетание
25.01.1910

Жена: Пухова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
18.07.1911

Дочь: Пухова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
30.01.1915

Сын: Пухов Александр Иванович

Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пухов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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