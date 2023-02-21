Пухов Иоанн Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1884
Отец: Пухов Федор Филиппович
Бракосочетание
25.01.1910
Жена: Пухова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1911
Дочь: Пухова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
30.01.1915
Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Пухова Вера Яковлевна
Смерть
Неизвестно