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Пухов Василий Федорович

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

06.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1877

Отец: Пухов Федор Филиппович

Мать: Пухова Феодосия Алексеевна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1908

Жена: Пухова Параскева Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Пухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1910

Сын: Пухов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна

Рождение ребёнка
10.07.1912

Сын: Пухов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна

Рождение ребёнка
06.03.1917

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна

Смерть
Неизвестно
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