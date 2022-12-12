Пухов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения06.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1877
Отец: Пухов Федор Филиппович
Бракосочетание
30.01.1908
Рождение ребёнка
21.11.1908
Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна
Рождение ребёнка
16.08.1910
Сын: Пухов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна
Рождение ребёнка
10.07.1912
Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.03.1917
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Параскева Геннадьевна
Смерть
Неизвестно