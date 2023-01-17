Пухова (Кудрявцева) Параскева Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1908
Рождение ребёнка
21.11.1908
Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1910
Сын: Пухов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1912
Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1917
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно