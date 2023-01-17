Пухова (Кудрявцева) Параскева Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Кудрявцева) Параскева Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1908

Муж: Пухов Василий Федорович

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Пухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1910

Сын: Пухов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович

Рождение ребёнка
10.07.1912

Сын: Пухов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович

Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович

Рождение ребёнка
06.03.1917

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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