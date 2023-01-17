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Пухова Мария Родионовна

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

30.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пухов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пухов Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пухов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
05.07.1851

Сын: Пухов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
05.04.1854

Сын: Пухов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
03.11.1856

Сын: Пухов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
25.06.1860

Дочь: Пухова Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
25.06.1860

Дочь: Пухова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пухов Иоанн Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пухов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Филипп Гаврилович

Смерть
30.10.1861
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