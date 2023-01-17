Пухова Мария Родионовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти30.10.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
05.07.1851
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
05.04.1854
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
03.11.1856
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
25.06.1860
Дочь: Пухова Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
25.06.1860
Дочь: Пухова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1861