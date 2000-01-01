Пухов Гавриил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухов Гавриил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

04.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пухов Филипп Гаврилович

Мать: Пухова Мария Родионовна

Рождение ребёнка
25.11.1870

Сын: Пухов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Шорохова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Анна Ивановна

Смерть
04.03.1892
Причина смерти: от чахотки
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