Пухов Гавриил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти04.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Пухов Филипп Гаврилович
Мать: Пухова Мария Родионовна
Рождение ребёнка
25.11.1870
Мать ребёнка: Шорохова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорохова Анна Ивановна
Смерть
04.03.1892
Причина смерти: от чахотки