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Пухов Яков Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1870

Дата смерти

10.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1870

Отец: Пухов Гавриил Филиппович

Мать: Шорохова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Пухов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Пухова Варвара Никитична

Рождение ребёнка
19.11.1904

Сын: Пухов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Пухова Варвара Никитична

Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: София Яковлевна

Мать ребёнка: Пухова Варвара Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Варвара Никитична

Смерть
10.09.1917
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