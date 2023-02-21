Пухов Яков Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1870
Дата смерти10.09.1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1870
Отец: Пухов Гавриил Филиппович
Мать: Шорохова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1902
Мать ребёнка: Пухова Варвара Никитична
Рождение ребёнка
19.11.1904
Мать ребёнка: Пухова Варвара Никитична
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: София Яковлевна
Мать ребёнка: Пухова Варвара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Варвара Никитична
Смерть
10.09.1917